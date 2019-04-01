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СНГ 01.04.2019 11:04

ЦИК Туркменистана признала выборы в парламент и местные советы республики состоявшимися

Явка на парламентских выборах в Туркменистане составила 91,12% избирателей, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны признала выборы, прошедшие в республике в минувшее воскресенье, состоявшимися, сообщает государственное информагентство Туркменистана.

Результаты выборов будут обнародованы в ближайшее время, говорится в сообщении.

"По данным Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, к моменту закрытия избирательных участков, к 19:00, в выборах депутатов Меджлиса (парламента - ИФ) приняли участие 91,12%; членов халк маслахаты (народных советов - ТФ) велаятских и города Ашхабада - 90,86%, этрапских, городских халк маслахаты - 90,71% и Генгешей (органов местной власти - ИФ) - 90,90% электората", - говорится в сообщении.

Согласно предоставленным ЦИК сведениям, выборы признаны состоявшимися, отмечается в сообщении.

По данным агентства, для проведения голосования в стране было открыто 188 избирательных участков. На одно место депутата туркменского парламента, члена народных советов и органов местной власти было зарегистрировано несколько кандидатов от политических партий и групп граждан.

Мониторинг избирательного процесса на всех избирательных участках осуществляли национальные наблюдатели.

"По их оценке, выборы прошли на альтернативной и демократической основе, в строгом соответствии с действующим в стране законодательством и общепринятыми нормами международного права", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что особенностью этих выборов в Туркменистане стала онлайн-трансляция с некоторых избирательных участков. "Любой желающий (...) мог наблюдать за ходом голосования на сайте Центризбиркома", - отмечается в сообщении.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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