Нефть продолжает подъем после самого значительного квартального роста за 10 лет, Brent у $68,15

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник растет после самого значительного квартального роста за 10 лет, WTI обновила максимум с ноября, пишет MarketWatch.
Вышедшие на выходных данные о деловой активности в Китае поддерживают рост рынка.
Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 увеличилась на $0,62 (0,92%) - до $68,20 за баррель. В прошлую пятницу Brent с поставкой в июне подорожала на 0,7%, до $67,58 за баррель. В тот же день завершились торги майскими фьючерсами на Brent, которые в последнюю сессию поднялись на 0,8%, до $68,39 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра в понедельник повысилась на $0,43 (0,72%), до $60,57 за баррель. В предыдущую сессию контракт прибавил 1,4% и завершил торги на отметке $60,14 за баррель.
Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года. Консенсус-прогноз равнялся 49,6 пункта.
В понедельник был обнародован аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit. Они поднялся с 49,9 до 50,8 пункта вместо ожидавшихся 50 пунктов ровно.
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