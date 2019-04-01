Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.04.2019 11:27

Общий доход Порошенко в 2018 году превысил 1,5 млрд грн - декларация

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2018 году составили более 1 млрд 527 млн грн.

Как указано в декларации П.Порошенко за 2018 год, внесенной в Единый реестр деклараций, 336 тыс. грн дохода президента составила заработная плата на занимаемой должности, почти 21 млн грн - проценты по депозитам в "Международном инвестиционном банке" ("МИБ"). 777 тыс. грн составил доход от отчуждения недвижимого имущества.

Кроме того, среди доходов П.Порошенко указал почти 400 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд" (ЗНКИФ) Прайм Эссетс Кепитал", а также более 1 млрд 105 млн грн дивидендов от Rothschild Trust Schweiz AG (Ротшильд Траст АГ).

Около 29 млн грн указаны как возвращение стоимости и инвестиционная прибыль от приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), источник - министерство финансов Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ДЕКЛАРАЦИЯ


Похожие новости


Порошенко считает, что украинцы сломали российский сценарий первого тура выборов президента Украины В штабе Порошенко не считают выявляемые нарушения на выборах влияющими на их итог Порошенко называет Путина своим единственным оппонентом В Европейском бюро по борьбе с мошенничеством заявляют, что никакого расследования в отношении Порошенко нет Украина стремится к сокращению доли ядерного топлива из РФ, его производству из своего урана - Порошенко Порошенко официально заявил о начале своей избирательной кампании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]