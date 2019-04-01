Ненефтяной экспорт Азербайджана за 2018г вырос на 10% - ЦБ

Объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в 2018 году составил $1,6 млрд, что на 9,8% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана.
"Согласно платежному балансу, в 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил $1,6 млрд и по сравнению с 2017 годом вырос на 9,8%", - отметили в ЦБА.
При этом, в I-ом квартале ненефтяной экспорт составил $337,7 млн, во II-ом квартале - $475,8 млн, в III-ем квартале – $286,5 млн, в IV-ом квартале – около $500 млн.
Азербайджан в 2018 году, в целом, экспортировал продукцию на $20,8 млрд. Таким образом, доля ненефтяного экспорта составила 7,7%.
Как сообщалось ранее, в 2017г Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27% - до $1,5 млрд.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»