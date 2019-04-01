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Бизнес и законодательство 01.04.2019 10:12

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 2018г вырос на 10% - ЦБ

Объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в 2018 году составил $1,6 млрд, что на 9,8% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана.

"Согласно платежному балансу, в 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил $1,6 млрд и по сравнению с 2017 годом вырос на 9,8%", - отметили в ЦБА.

При этом, в I-ом квартале ненефтяной экспорт составил $337,7 млн, во II-ом квартале - $475,8 млн, в III-ем квартале – $286,5 млн, в IV-ом квартале – около $500 млн.

Азербайджан в 2018 году, в целом, экспортировал продукцию на $20,8 млрд. Таким образом, доля ненефтяного экспорта составила 7,7%.

Как сообщалось ранее, в 2017г Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 27% - до $1,5 млрд.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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