Идентификация жертв авиакатастрофы в Эгельсбахе потребует анализа ДНК - полиция

Подтверждение личности погибших в авиакатастрофе в ФРГ может затянуться на пару недель, сообщила "Интерфаксу" в понедельник утром начальник пресс-службы полиции города Дармштадт Андреа Лёб.

"Это может произойти быстро, а может занять 2-3 недели", - сказала она.

Конкретно назвать дату она затруднилась. "Самое раннее - в течение этой недели", - добавила А.Лёб.

По ее словам, из-за того, что при крушении самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется, вероятно, потребуется сличение проб ДНК.

Как сообщалось, акционер S7 Airlines Наталия Филева погибла вечером 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Кроме нее, при крушении погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.