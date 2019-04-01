Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.04.2019 11:45

Идентификация жертв авиакатастрофы в Эгельсбахе потребует анализа ДНК - полиция

Подтверждение личности погибших в авиакатастрофе в ФРГ может затянуться на пару недель, сообщила "Интерфаксу" в понедельник утром начальник пресс-службы полиции города Дармштадт Андреа Лёб.

"Это может произойти быстро, а может занять 2-3 недели", - сказала она.

Конкретно назвать дату она затруднилась. "Самое раннее - в течение этой недели", - добавила А.Лёб.

По ее словам, из-за того, что при крушении самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется, вероятно, потребуется сличение проб ДНК.

Как сообщалось, акционер S7 Airlines Наталия Филева погибла вечером 31 марта в катастрофе бизнес-джета Epic-LT при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Кроме нее, при крушении погиб ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРГ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖЕРТВЫ, ОПОЗНАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]