В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало апреля 2019 года накоплено более $58 млн

Более $58,1 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
"На 1 апреля 2019 года в фонде сосредоточены средства в размере 98 млн 386,852 тыс. манатов ($57,875 млн по текущему курсу), $213,577 тыс., EUR16,036 тыс. и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.
Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»