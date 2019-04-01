В Фонде помощи ВС Азербайджана на начало апреля 2019 года накоплено более $58 млн

Более $58,1 млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 1 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

"На 1 апреля 2019 года в фонде сосредоточены средства в размере 98 млн 386,852 тыс. манатов ($57,875 млн по текущему курсу), $213,577 тыс., EUR16,036 тыс. и 5 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Ф.Исазаде