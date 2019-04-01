Венгрия рассчитывает на поставки азербайджанского газа с 2021г - Сиярто

Венгрия рассчитывает на поставки азербайджанского газа с 2021 года, заявил министр иностранных дел и торговли Питером Сиярто.

«Венгрия заинтересована в возможности закупки газа для потребления с 2021 года, и именно поэтому я договорился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым о создании рабочей группы для подготовки поставок», - отметил П.Сиятро, слова которого приводятся в сообщении кабинета министров Венгрии.

Министр подчеркнул, что диверсификация поставок газа имеет для Венгрии чрезвычайное значение и давно стоит на повестке дня, но до сих пор не реализована по разным «геологическим и региональным причинам».

«Повышение энергетической безопасности Венгрии требует, чтобы мы могли закупать природный газ из нескольких источников. Если взглянуть на регион, то может показаться, что одним из наиболее жизнеспособных сценариев в отношении источников закупок газа может быть поставка природного газа из Азербайджана. В настоящее время существует реальная вероятность того, что это произойдет в отношении Азербайджана с 2021 года, и значительно улучшит поставки природного газа в Венгрию», - сказал министр.

П.Сиятро также отметил, что экспорт газа из Азербайджана в Турцию и Юго-Восточную Европу предусмотрен суммарно в объеме 16 млрд. кубометров в год. Однако, по его словам, открытие новых азербайджанских месторождений с большими запасами газа и подготовка к увеличению пропускной способности газопровода в Юго-Восточную Европу с 16 млрд кубометров в год до 31 млрд (TANAP-ИФ) открывают возможности для поставок в Европу больших объемов газа, по которым еще не заключен контракт на куплю-продажу.

Ранее сообщалось, что П.Сиятро в пятницу в Баку провел переговоры с П.Шахбазовым и главой компании SOCAR (ГНКАР), в ходе которых заявил о заинтересованности в приобретении азербайджанского газа, который будет поставляться в ЕС посредством Южного газового коридора (ЮГК). Стороны достигли первичной договоренности о проведении переговоров для расширения энергосотрудничества в различных направлениях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки начались в июне 2018 года.

Н.Аббасова