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Дальнее зарубежье 01.04.2019 10:49

Почти 30 человек погибли при шторме в Непале

По меньшей мере, 28 человек стали жертвами шторма на юге Непала, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным местных спасательных служб, пострадали более 600 человек.

Проливные дожди и порывы ветра обрушились на южные районы Непала накануне. Сильнее всего пострадали районы Бара и Парса. Нарушена система подачи электроэнергии, повалены деревья, повреждены жилые дома. Ветер опрокидывал автомобили.

В настоящее время спасатели пытаются добраться до отдаленных населенных пунктов, чтобы оказать помочь пострадавшим. Не исключено, что число жертв вырастет.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли намерен лично отправиться в пострадавшие районы, чтобы следить за ходом спасательной операции.

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Тэги: НЕПАЛ, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]