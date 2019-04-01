В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призывают кандидатов, не вышедших во второй тур по итогам прошедшего в воскресенье голосования, поддержать действующего главу государства.
"Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать демократических проевропейских кандидатов", - сказал народный депутат, член избирательного штаба П.Порошенко Максим Саврасов на брифинге в понедельник в Киеве.
Он также пригласил волонтеров, которые поддерживали демократических проевропейских кандидатов, присоединиться к команде П.Порошенко.
"Давайте вместе обеспечивать честные выборы во втором туре", призвал М.Саврасов.
На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. По итогам обработки 55,5% протоколов ЦИК шоумен Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов избирателей, П.Порошенко 16,54%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,51% пришедших на выборы.
Скорее всего, потребуется второй тур, для которого запланирована дата 21 апреля.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»