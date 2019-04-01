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СНГ 01.04.2019 12:02

В штабе Порошенко надеются на голоса "проевропейских кандидатов" во втором туре голосования

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призывают кандидатов, не вышедших во второй тур по итогам прошедшего в воскресенье голосования, поддержать действующего главу государства.

"Призываем кандидатов от демократических сил, которые не вышли во второй тур, поддержать демократических проевропейских кандидатов", - сказал народный депутат, член избирательного штаба П.Порошенко Максим Саврасов на брифинге в понедельник в Киеве.

Он также пригласил волонтеров, которые поддерживали демократических проевропейских кандидатов, присоединиться к команде П.Порошенко.

"Давайте вместе обеспечивать честные выборы во втором туре", призвал М.Саврасов.

На Украине в воскресенье, 31 марта, прошел первый тур очередных выборов президента страны. По итогам обработки 55,5% протоколов ЦИК шоумен Владимир Зеленский набирает 30,25% голосов избирателей, П.Порошенко 16,54%, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,09%, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко проголосовали 11,51% пришедших на выборы.

Скорее всего, потребуется второй тур, для которого запланирована дата 21 апреля.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПОРОШЕНКО, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]