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Дальнее зарубежье 01.04.2019 12:13

Северокорейская авиакомпания увеличивает число рейсов между Пекином и Пхеньяном - СМИ

Северокорейский национальный авиаперевозчик Air Koryo увеличил число рейсов, связывающих Пхеньян и Пекин, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Начиная с апреля, количество рейсов в неделю между Пхеньяном и Пекином увеличивается с трех до пяти, рассказал источник агентства. Таким образом, прямые рейсы между Пхеньяном и Пекином будут совершаться во все дни недели, кроме среды и воскресенья.

Такие действия могут быть связаны с тем, что Пхеньян ожидает увеличения числа туристов и других авиапассажиров на фоне улучшения двусторонних отношений с Пекином, отмечает агентство. В этом году страны отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений.

Лидер КНДР Ким Чен Ын за последний год четыре раза был в Китае на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, в последний раз - в январе этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, КИТАЙ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]