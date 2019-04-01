Северокорейская авиакомпания увеличивает число рейсов между Пекином и Пхеньяном - СМИ

Северокорейский национальный авиаперевозчик Air Koryo увеличил число рейсов, связывающих Пхеньян и Пекин, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.
Начиная с апреля, количество рейсов в неделю между Пхеньяном и Пекином увеличивается с трех до пяти, рассказал источник агентства. Таким образом, прямые рейсы между Пхеньяном и Пекином будут совершаться во все дни недели, кроме среды и воскресенья.
Такие действия могут быть связаны с тем, что Пхеньян ожидает увеличения числа туристов и других авиапассажиров на фоне улучшения двусторонних отношений с Пекином, отмечает агентство. В этом году страны отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений.
Лидер КНДР Ким Чен Ын за последний год четыре раза был в Китае на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, в последний раз - в январе этого года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»