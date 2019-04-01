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Дальнее зарубежье 01.04.2019 12:34

Юнкер указал Лондону на иссякающее терпение ЕС в ситуации с Brexit

Брюссель терпеливо относился к ситуации с Brexit, но и это терпение иссякает, заявил в интервью телеканалу "Раи Ньюс" глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы были так терпеливы с нашими британскими друзьями, но даже это терпение спустя какое-то время иссякает", - сказал Ж.-К.Юнкер.

"Я хотел бы, чтобы в течение пару дней Великобритания пришла бы к соглашению по тому, по какому пути ей идти", - добавил он.

В пятницу в Великобритании прошло голосование по одной из частей сделки с Брюсселем по Brexit - соглашению о выходе из ЕС. Документ отвергли 344 депутата. В поддержку проголосовали 286 членов палаты общин. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что с понедельника правительство и палата общин продолжит работу по Brexit. Если решение не будет найдено, то Великобритания выйдет из ЕС 12 апреля без соглашения.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ТЕРПЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]