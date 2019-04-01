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СНГ 01.04.2019 12:48

Киргизия после визита президента РФ рассчитывает на рост двустороннего товарооборота в ближайшие годы до $4 млрд

Киргизско-российский товарооборот в ближайшие годы может достигнуть $3-4 млрд, заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, подводя итоги недавнего госвизита президента РФ Владимира Путина в Бишкек.

"Наши страны демонстрируют рост товарооборота, в ближайших планах довести его уровень до $2 млрд, но итоги заключенных договоров и соглашений в рамках мероприятий в ходе прошедшего 28 марта госвизита президента РФ в Бишкек показывают, что товарооборот в ближайшие годы может вырасти до $3-4 млрд", - сказал Д.Сыдыков на брифинге в киргизской столице в понедельник.

"Увеличения товарооборота можно будет достичь при реализации проектов, договоров и соглашений, которые были заключены во время 8-ой киргизско-российского межрегиональной конференции. (...) Различных документов в сфере взаимодействия бизнеса двух стран подписано на $6 млрд, все эти проекты реальны для реализации", - заявил Д.Сыдыков.

"Визит показал, что наше двустороннее сотрудничество, союзничество и партнерство перешло на новый уровень, наши отношения еще более укрепились, что создало хорошие предпосылки для продвижения двусторонних проектов", - добавил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии.

В свою очередь руководитель отдела политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Киргизии Данияр Иманалиев заявил, что Восьмая киргизско-российская межрегиональная конференция в Бишкеке прошла на высоком уровне.

"В конференции приняли участие более 800 человек, подписаны 53 документа о сотрудничестве на общую сумму более $6 млрд. Договоренности будут способствовать не только развитию двусторонних отношений, но интеграции Киргизии в рамках ЕАЭС", - заявил Д.Иманалиев.

По его словам, наиболее крупные соглашения подписаны в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры и горнодобывающей промышленности.

"В сфере энергетики достигнуты договоренности на $2,5 млрд, из них на $1,5 млрд подписано соглашение с российской компанией "Русэлпром". На $1,7 млрд подписано соглашение с "Росгеологией", которая намерена работать в сфере обновления запасов недр в Киргизии", - отметил К.Иманалиев.

"Также с "Газпромом" подписана дорожная карта по развитию нефтегазового сектора Киргизии на сумму до $1 млрд, в том числе по газификации южных областей республики", - добавил киргизский чиновник.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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