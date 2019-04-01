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Социум 01.04.2019 11:09

Иностранцы с 1 мая смогут получать в электронной форме информацию о документах, выдаваемых ГМС Азербайджана

Иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана документах в электронном формате.

Соответствующее решение принято кабинетом министров Азербайджана.

Согласно решению, на портале «Лицензий и разрешений» в единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджана с 1 мая 2019 года иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых документах.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНОСТРАНЦЫ, МИГРАЦИЯ, УСЛУГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]