Иностранцы с 1 мая смогут получать в электронной форме информацию о документах, выдаваемых ГМС Азербайджана

Иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана документах в электронном формате.

Соответствующее решение принято кабинетом министров Азербайджана.

Согласно решению, на портале «Лицензий и разрешений» в единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджана с 1 мая 2019 года иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых документах.

Б.Рустамбеков