Иностранцы с 1 мая смогут получать в электронной форме информацию о документах, выдаваемых ГМС Азербайджана

Иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых Государственной миграционной службой (ГМС) Азербайджана документах в электронном формате.
Соответствующее решение принято кабинетом министров Азербайджана.
Согласно решению, на портале «Лицензий и разрешений» в единой миграционной информационной системе Государственной миграционной службы Азербайджана с 1 мая 2019 года иностранные граждане и граждане без гражданства смогут получать информацию о выдаваемых документах.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»