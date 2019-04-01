Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.04.2019 14:43

20-я акция "желтых жилетов" во Франции прошла относительно мирно

Прошедшая в субботу 20-я акция движения "желтых жилетов" во Франции была отмечена менее масштабной мобилизацией участников и относительным спокойствием при проведении манифестаций, несмотря на отдельные моменты напряженности.

По данным министерства внутренних дел страны, по всей Франции на улицы вышли 33,7 тыс. манифестантов, в том числе 4 тыс. в Париже. Французские СМИ указывают на очевидное снижение количества участников по сравнению с прошлой субботой, когда на улицы вышли 40,5 тыс. человек во Франции, из которых 5 тыс. - в Париже.

Тем не менее, власти на этот раз готовились серьезно противостоять возможным беспорядкам. Как сообщалось, в эту субботу в стране были развернуты 113 мобильных подразделений с привлечением в целом 12 тыс. полицейских и жандармов. Префектуры полиции объявили о 27 запретах протестных манифестаций во Франции.

В Париже были запрещены протестные действия в квартале Елисейских полей, площади Этуаль, прилегающих к ним улиц, а также близ Елисейского дворца и Национального собрания. Основная манифестация на этот раз прошла от Восточного вокзала к площади Шатле, а затем направилась к площади Трокадеро.

По данным парижской префектуры, проведено 37 задержаний, а также 14,5 тыс. превентивных проверок и досмотров.

В целом власти отмечают сравнительно спокойную обстановку во французской столице.

В этот же день столкновения с полицией произошли в Бордо. В Монпелье двое полицейских получили ранения в результате брошенных в них предметов.

В Авиньоне, где власти полностью запретили любые протестные мероприятия, несколько сотен манифестантов попытались пренебречь этим распоряжением и были остановлены полицейскими баррикадами у ворот исторического города. Не обошлось без применения слезоточивого газа.

В Ницце манифестанты пришли с протестными требованиями к комиссариату полиции в связи с серьезным ранением неделей ранее участницы акции во время запрещенной манифестации.

Три человека, в том числе двое полицейских, получили ранения в Тулузе. Столкновения манифестантов с полицией имели место в Лилле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТЫ, АКЦИЯ


Похожие новости


12 тыс. французских полицейских и жандармов подготовлены к 20-й акции "желтых жилетов" В крупных городах Франции проходит акция протестов "желтых жилетов" "Желтые жилеты" отмечают в Париже третий месяц действий протестного движения Французские "желтые жилеты" проводят свою 14-ю акцию протеста Более 50 тыс. манифестантов участвовали в акциях "желтых жилетов" во Франции Французские "желтые жилеты" готовятся уже к 13-й субботней акции протеста

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]