Вопрос задержки грузов на киргизско-казахстанской границе решается на уровне правительств двух стран - аппарат президент Киргизии

Представители правительств Киргизии и Казахстана решают вопрос о задержке грузов на контрольно-пропускных пунктах на киргизско-казахстанской границе, ограничений на вывоз киргизских товаров в ЕАЭС нет, заявил журналистам завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Киргизии Данияр Иманалиев.

"По ситуации на контрольно-пропускных пунктах с Казахстаном наши соответствующие службы уже обсудили этот вопрос, работа на уровне правительства ведется. По киргизским товарам, которые экспортируются в ЕАЭС, вопросов не возникает", - заявил Д.Иманалиев.

Он отметил, что, "на данный момент стороны пытаются решить вопрос по грузам народного потребления".

Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков со своей стороны отметил, что грузы перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственная продукция из Киргизии проходит границу с Казахстаном в штатном режиме.

Ранее пресс-служба государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии сообщала, что к утру 1 апреля более 300 грузовых и легковых автомобилей скопилось на двух контрольно-пропускных пунктах на границе Киргизии и Казахстана из-за усиления правил досмотра.

Скопление автомобилей в пунктах пропуска на киргизско-казахстанской границе наблюдается с 19 марта из-за усиления процедур досмотра казахстанскими пограничниками грузов, вывозимых из Киргизии. В ГПС Киргизии заявляют, что с киргизской стороны процедуры досмотра ввозимых из Казахстана грузов остались неизменными.

Со своей стороны в комитете госдоходов Минфина Казахстана сообщили, что скопление автотранспортных средств на государственной границе с Киргизией образовалось из-за нежелания перевозчиков проходить досмотр.

По данным ведомства на 31 марта, "на территории Кыргызстана в направлении Республики Казахстан имеет место скопление более 140 автотранспортных средств, которое образовалось в связи с нежеланием перевозчиков проходить досмотр", говорится в сообщении казахстанского комитета.

По данным ведомства, с 27 марта на пункте пропуска "Карасу" на казахстанско-киргизской границе осуществлен досмотр девяти транспортных средств, перевозящих товары китайского и турецкого производства. У них выявили недостоверное указание сведений в товаросопроводительных документах, уточнили в ведомстве.

Также в связи с проводимым досмотром, с 27 марта 40 автотранспортных средств добровольно вернулись на территорию Киргизии для корректировки товаросопроводительных документов.

"На государственной границе Казахстана осуществляется мониторинг, и при необходимости досмотр транспортных средств на предмет выявления перемещения запрещенных товаров. При этом в отношении товаров киргизского производства проводится визуальный осмотр и нарушений не наблюдается", - отмечается в сообщении.