В Белоруссии ступил в силу указ об онлайн-казино, возрастной ценз для игроков повышен до 21 года

В Белоруссии легализованы онлайн-казино. Это предусмотрено принятым в августе 2018 года указом президента, который вступил в силу с 1 апреля 2019 года.

Правительство страны утвердило требования к финансовой достаточности организаторов онлайн-казино. Зарегистрированный в Белоруссии организатор онлайн-казино должен обеспечить наличие на спецсчете в белорусском банке суммы в размере 90 тыс. базовых величин (почти Br2,3 млн или более $1 млн в эквиваленте). В случае, если предоставляются услуги только букмекерских онлайн игр и/или онлайн-игры тотализатора, то на спецсчете в банке необходимо иметь 20 тыс. базовых величин (Br510 тыс., или более $235 тыс. в эквиваленте).

В соответствии с документом, специальный счет является гарантированным фондом, предназначенным для своевременного перечисления организатором азартных игр выигрышей и уплаты налогов.

В соответствии с указом, обороты онлайн-казино для целей налогообложения контролируются специальной компьютерной кассовой системой (СККС), находящейся в ведении мониторингового центра.

Кроме того, увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх - с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.

Власти отмечали, что легализация онлайн-казино позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа белорусов к виртуальным азартным играм на сайтах, расположенных вне национального сегмента интернета.