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СНГ 01.04.2019 13:47

Президент Киргизии в апреле посетит международный форум "Один пояс - один путь" в Китае

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в конце апреля посетит Китай для участия во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", сообщил руководитель отдела внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков.

"Рабочий визит президента С. Жээнбекова в КНР состоится в конце апреля, в рамках визита подписания двусторонних документов не предполагается", - сообщил Д.Сыдыков на брифинге в киргизской столице в понедельник.

"Киргизия и Китай в настоящее время активно взаимодействуют по вопросам подготовки к предстоящему в июне государственному визиту в Киргизию председателя КНР, который пройдет накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. (...) У нас идут интенсивные переговоры, обсуждаются планируемые к подписанию двусторонние документы и выносимые на обсуждение вопросы", - сказал руководитель отдела внешней политики аппарата президента Киргизии.

Отвечая на вопрос о подготовке к назначенному на 13-14 июня саммиту ШОС в Бишкеке, Д.Сыдыков сказал, что "сегодня уже проведен ряд экспертных заседаний, в мае планируется проведение в Киргизии советов министров иностранных дел и глав оборонных ведомств ШОС, а также встреча секретарей Совбезов стран-участниц организации".

Он добавил, что в настоящее время все главы государств ШОС подтвердили свое участие в бишкекском саммите.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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