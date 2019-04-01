Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в конце апреля посетит Китай для участия во втором форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", сообщил руководитель отдела внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков.
"Рабочий визит президента С. Жээнбекова в КНР состоится в конце апреля, в рамках визита подписания двусторонних документов не предполагается", - сообщил Д.Сыдыков на брифинге в киргизской столице в понедельник.
"Киргизия и Китай в настоящее время активно взаимодействуют по вопросам подготовки к предстоящему в июне государственному визиту в Киргизию председателя КНР, который пройдет накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества. (...) У нас идут интенсивные переговоры, обсуждаются планируемые к подписанию двусторонние документы и выносимые на обсуждение вопросы", - сказал руководитель отдела внешней политики аппарата президента Киргизии.
Отвечая на вопрос о подготовке к назначенному на 13-14 июня саммиту ШОС в Бишкеке, Д.Сыдыков сказал, что "сегодня уже проведен ряд экспертных заседаний, в мае планируется проведение в Киргизии советов министров иностранных дел и глав оборонных ведомств ШОС, а также встреча секретарей Совбезов стран-участниц организации".
Он добавил, что в настоящее время все главы государств ШОС подтвердили свое участие в бишкекском саммите.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»