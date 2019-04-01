Победу на выборах мэра Анкары впервые за 25 лет одерживает оппозиция

Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Яваш одерживает победу на выборах мэры Анкары, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на неофициальные данные подсчета голосов ЦИК.

По итогам подсчета 99,8% голосов, М.Яваш получает 50,9% голосов, в то время как его ближайший соперник кандидат от правящей Партии справедливости и развития Мехмет Озхасеки набирает 47,06% голосов.

Место мэра Анкары на протяжении 25 лет занимали кандидаты от правящей партии, отмечает газета "Хюрриет".

Также опережает кандидата от правящей партии кандидат от оппозиции в Измире. Так, Тунч Сойер от Республиканской народной партии набирает 58,02% голосов, а кандидат Партии справедливости и развития Нихат Зейбекчи - 38,62% голосов.

В Стамбуле кандидаты от оппозиции и правящей партии идут с очень маленьким разрывом в голосах. Газета "Дейли Сабах" сообщает, что в Стамбуле еще есть неоткрытые ящики с избирательными бюллетенями, на данный момент, по данным главы ЦИК Турции Сади Гювена, победу одерживает кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Его соперником от Партии справедливости и развития стал экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

В целом в муниципальных выборах одерживает победу правящая Партия справедливости и развития, она набирает 44,42% голосов. У Республиканской народной партии - 30,07% голосов.

В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления.

Избиратели проголосовали за кандидатов в мэры городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных органов власти.