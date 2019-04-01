Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.04.2019 11:45

Победу на выборах мэра Анкары впервые за 25 лет одерживает оппозиция

Кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Яваш одерживает победу на выборах мэры Анкары, сообщает газета "Хюрриет" со ссылкой на неофициальные данные подсчета голосов ЦИК.

По итогам подсчета 99,8% голосов, М.Яваш получает 50,9% голосов, в то время как его ближайший соперник кандидат от правящей Партии справедливости и развития Мехмет Озхасеки набирает 47,06% голосов.

Место мэра Анкары на протяжении 25 лет занимали кандидаты от правящей партии, отмечает газета "Хюрриет".

Также опережает кандидата от правящей партии кандидат от оппозиции в Измире. Так, Тунч Сойер от Республиканской народной партии набирает 58,02% голосов, а кандидат Партии справедливости и развития Нихат Зейбекчи - 38,62% голосов.

В Стамбуле кандидаты от оппозиции и правящей партии идут с очень маленьким разрывом в голосах. Газета "Дейли Сабах" сообщает, что в Стамбуле еще есть неоткрытые ящики с избирательными бюллетенями, на данный момент, по данным главы ЦИК Турции Сади Гювена, победу одерживает кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу. Его соперником от Партии справедливости и развития стал экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым.

В целом в муниципальных выборах одерживает победу правящая Партия справедливости и развития, она набирает 44,42% голосов. У Республиканской народной партии - 30,07% голосов.

В воскресение в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления.

Избиратели проголосовали за кандидатов в мэры городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных органов власти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АНКАРА, ОППОЗИЦИЯ


Похожие новости


В Анкаре усилили меры безопасности из-за угрозы теракта против посольства США - администрация губернатора В Турции собрали неопровержимые улики причастности террористов к взрыву в Анкаре - премьер В Анкаре прогремел мощный взрыв у общежития для военных, есть раненые - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]