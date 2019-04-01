Сеул проведет на границе с КНДР поиск останков погибших при Корейской войне

Южнокорейские военные приступили в районе демилитаризованной зоны к подготовке поисков останков людей, погибших при Корейской войне 1950-1953 годов, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Проведение совместной операции Сеулом и Пхеньяном было согласовано в ходе саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе саммита в Пхеньяне в сентябре прошлого года. В рамках подписанного ими соглашения, в операции планировалось задействовать порядка 100 человек, и провести ее с 1 апреля по 31 октября 2019 года.

Однако, по информации министерства обороны Южной Кореи, северокорейцы перестали отвечать на звонки по этому вопросу, и поэтому в Сеуле было принято решение самостоятельно начать подготовку операции с южной стороны демилитаризованной зоны.

В Южной Корее ожидают, что в КНДР вновь выйдут на связь, и тогда можно будет немедленно приступить к операции.

Мун Чжэ Ин в прошлом году трижды встречался с Ким Чен Ыном.