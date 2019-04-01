В центре Баку при автонаезде погибли 2 человека, еще двое пострадали - Минздрав

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло в понедельник утром на улице Рашида Бейбутова в центре Баку, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В результате ДТП скончались два человека. Еще двое пострадали, они госпитализированы в Центр клинической медицины №1 (Семашко)», - сказала она.

Авария произошла рядом с Центральным банком. Автомобиль марки «Mercedes» сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Водитель иномарки в результате ДТП не справился с управлением автомобиля и столкнулся с автобусом.

В результате ДТП погибли водитель «Mercedes» и одна из женщин, переходивших дорогу. Еще одна женщина и мужчина, переходившие дорогу, получили ранения различной степени тяжести.

Р.Бабаев