В центре Баку при автонаезде погибли 2 человека, еще двое пострадали - Минздрав

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, произошло в понедельник утром на улице Рашида Бейбутова в центре Баку, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
«В результате ДТП скончались два человека. Еще двое пострадали, они госпитализированы в Центр клинической медицины №1 (Семашко)», - сказала она.
Авария произошла рядом с Центральным банком. Автомобиль марки «Mercedes» сбил трех человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Водитель иномарки в результате ДТП не справился с управлением автомобиля и столкнулся с автобусом.
В результате ДТП погибли водитель «Mercedes» и одна из женщин, переходивших дорогу. Еще одна женщина и мужчина, переходившие дорогу, получили ранения различной степени тяжести.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»