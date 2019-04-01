Алиев возглавил Совет попечителей ISB

Председатель правления страховой компании «Ateshgah Sigorta» Азер Алиев назначен председателем Совета попечителей Бюро обязательного страхования (ISB), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.

"В составе попечительского совета ISB произошли изменения – председатель правления СК Ateshgah Sigorta Азер Алиев сменил на должности главы совета представителя СК AXA Mbask Лану Гезалову", - отметили в ISB.

Кроме того, советник председателя правления Ateshgah Sigorta Тялят Сафаров покинул Совет попечителей ISB. В результате заместителем председателя в совете стала председатель правления СК PASHA Sigorta Ульвия Джаббарова, которая ранее была членом совета. В свою очередь, ее в составе Совета попечителей заменила Матанат Нариманлы.

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках закона "Об обязательных видах страхования" и начало деятельность в декабре 2011 года. Основная функция Бюро - осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.

Членами Бюро являются 16 страховых компаний.

А. Мамедов