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Финансы 01.04.2019 12:04

Алиев возглавил Совет попечителей ISB

Председатель правления страховой компании «Ateshgah Sigorta» Азер Алиев назначен председателем Совета попечителей Бюро обязательного страхования (ISB), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.

"В составе попечительского совета ISB произошли изменения – председатель правления СК Ateshgah Sigorta Азер Алиев сменил на должности главы совета представителя СК AXA Mbask Лану Гезалову", - отметили в ISB.

Кроме того, советник председателя правления Ateshgah Sigorta Тялят Сафаров покинул Совет попечителей ISB. В результате заместителем председателя в совете стала председатель правления СК PASHA Sigorta Ульвия Джаббарова, которая ранее была членом совета. В свою очередь, ее в составе Совета попечителей заменила Матанат Нариманлы.

Бюро по обязательному страхованию создано в рамках закона "Об обязательных видах страхования" и начало деятельность в декабре 2011 года. Основная функция Бюро - осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.

Членами Бюро являются 16 страховых компаний.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, БЮРО, РУКОВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]