Алиев возглавил Совет попечителей ISB

Председатель правления страховой компании «Ateshgah Sigorta» Азер Алиев назначен председателем Совета попечителей Бюро обязательного страхования (ISB), сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Бюро.
"В составе попечительского совета ISB произошли изменения – председатель правления СК Ateshgah Sigorta Азер Алиев сменил на должности главы совета представителя СК AXA Mbask Лану Гезалову", - отметили в ISB.
Кроме того, советник председателя правления Ateshgah Sigorta Тялят Сафаров покинул Совет попечителей ISB. В результате заместителем председателя в совете стала председатель правления СК PASHA Sigorta Ульвия Джаббарова, которая ранее была членом совета. В свою очередь, ее в составе Совета попечителей заменила Матанат Нариманлы.
Бюро по обязательному страхованию создано в рамках закона "Об обязательных видах страхования" и начало деятельность в декабре 2011 года. Основная функция Бюро - осуществление компенсационных выплат, управление определенным финансовым фондом, посредством которого будет производиться выплата этих компенсаций.
Членами Бюро являются 16 страховых компаний.
А. Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»