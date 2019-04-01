Пресс-релиз

16 апреля (начало – в 15:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие X Благотворительного Пасхального базара, который проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Прикаспийской епархией русской православной церкви.
Пасхальный базар будет открыт для посетителей 16 апреля с 15:00 до 18:00 часов и 17 апреля с 11:00 до 17:00 часов. Здесь они смогут приобрести подарки и сувениры: изделия народных промыслов, картины, украшения и т.п. Состоится благотворительная лотерея.
Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»