Пресс-релиз

16 апреля (начало – в 15:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие X Благотворительного Пасхального базара, который проводится представительством Россотрудничества в Азербайджане совместно с Бакинско-Прикаспийской епархией русской православной церкви.

Пасхальный базар будет открыт для посетителей 16 апреля с 15:00 до 18:00 часов и 17 апреля с 11:00 до 17:00 часов. Здесь они смогут приобрести подарки и сувениры: изделия народных промыслов, картины, украшения и т.п. Состоится благотворительная лотерея.

Средства от благотворительной акции будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



