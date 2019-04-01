Утечка газа привела к взрыву в частном доме на западе Азербайджана, пострадали два человека

Два человека госпитализированы в Товузском районе Азербайджана в результате взрыва, вызванного утечкой газа, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
«В воскресенье примерно в 23:20 поступило сообщение о взрыве в одном из домов в селе Ашагы Ойсунлу Товузского района. В связи с происшествием с различными ранениями госпитализированы Земфира Гурбанова и Гасан Имамвердиев», - сказала представитель Минздрава.
По ее словам, «жизни пострадавших ничего не угрожает».
В свою очередь, сайт МЧС Азербайджана сообщает, что причиной взрыва в одноэтажном частном доме стала утечка бытового газа. «Взрывной волной разрушена комната и смежный с ним навес. «Пострадавшие были освобождены из-под завалов прибывшими на место происшествия пожарными», - подчеркивает МЧС.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»