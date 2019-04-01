Утечка газа привела к взрыву в частном доме на западе Азербайджана, пострадали два человека

Два человека госпитализированы в Товузском районе Азербайджана в результате взрыва, вызванного утечкой газа, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В воскресенье примерно в 23:20 поступило сообщение о взрыве в одном из домов в селе Ашагы Ойсунлу Товузского района. В связи с происшествием с различными ранениями госпитализированы Земфира Гурбанова и Гасан Имамвердиев», - сказала представитель Минздрава.

По ее словам, «жизни пострадавших ничего не угрожает».

В свою очередь, сайт МЧС Азербайджана сообщает, что причиной взрыва в одноэтажном частном доме стала утечка бытового газа. «Взрывной волной разрушена комната и смежный с ним навес. «Пострадавшие были освобождены из-под завалов прибывшими на место происшествия пожарными», - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев