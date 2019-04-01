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Происшествия 01.04.2019 12:20

Утечка газа привела к взрыву в частном доме на западе Азербайджана, пострадали два человека

Два человека госпитализированы в Товузском районе Азербайджана в результате взрыва, вызванного утечкой газа, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«В воскресенье примерно в 23:20 поступило сообщение о взрыве в одном из домов в селе Ашагы Ойсунлу Товузского района. В связи с происшествием с различными ранениями госпитализированы Земфира Гурбанова и Гасан Имамвердиев», - сказала представитель Минздрава.

По ее словам, «жизни пострадавших ничего не угрожает».

В свою очередь, сайт МЧС Азербайджана сообщает, что причиной взрыва в одноэтажном частном доме стала утечка бытового газа. «Взрывной волной разрушена комната и смежный с ним навес. «Пострадавшие были освобождены из-под завалов прибывшими на место происшествия пожарными», - подчеркивает МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ГАЗ, ОТРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]