Saudi Aramco в 2018г обогнала по прибыли Apple, Google и Shell вместе взятые

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в 2018 году получила чистую прибыль в размере $111,1 млрд, что превосходит прибыль Apple Inc. , Alphabet Inc. (материнской компании Google) и Exxon Mobil Corp. вместе взятых, свидетельствуют данные в заявлении рейтингового агентства Moody`s Investors Service о присвоении компании первого рейтинга.
Ранее Fitch Ratings при присвоении рейтинга объявило, что прибыль Saudi Aramco до учета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в прошлом году составила $224 млрд.
Moody`s присвоило Saudi Aramco первый рейтинг эмитента на уровне "A1" со "стабильным" прогнозом, а также предварительный рейтинг среднесрочным долговым обязательствам компании (Global Medium Term Note или GMTN) на уровне "(P)A1". Рейтинг Fitch "A+" находится на сопоставимо уровне.
"Финальный рейтинг, однако, ограничен суверенным рейтингом Саудовской Аравии "A1" из-за тесных связей компании с государством", - говорится в сообщении Moody`s.
Saudi Aramco готовится к привлечению долгового финансирования в рамках покупки 70% нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. (SABIC), которую считают важным шагом к подготовке Saudi Aramco к IPO. Ранее наследный принц Саудовской Мухаммед бен Салман говорил о том, что IPO может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года
Операционный денежный поток Saudi Aramco составил $121 млрд в 2018 году, капиталовложения - $35,1 млрд, говорится в пресс-релизе Moody`s.
Aramco выплачивает 50% прибыли государству в виде налога на прибыль, а также вносит плату за недропользование, размер которой меняется от года к году, но составляет не менее 20% выручки. В 2018 году компания выплатила дивиденды правительству в размере 58,2 млрд.
На конец прошлого года запасы денежной ликвидности составляли $48,8 млрд, долг - $27 млрд.
О планах правительства провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась.
Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании $100 млрд и стать рекордным в истории. Текущий рекорд принадлежит китайской Alibaba Group Holding, которая привлекла $25 млрд.
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