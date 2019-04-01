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Карабахский конфликт 01.04.2019 12:41

Пашинян: Мы не выдвигаем вопроса об изменении формата переговоров по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Баку не искать проигравших по итогам своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о путях карабахского урегулирования, которая прошла 29 марта в Вене.

"После встречи я сказал, что оцениваю ее положительно. Очень важно, чтобы по итогам встречи никто не искал выигравших и проигравших, поскольку логика переговоров должна быть именно такой, если мы хотим достичь урегулирования конфликта. Это новый подход, который мы привносим в переговорный процесс. Важно, чтобы этот разговор происходил в здоровой атмосфере, на основе взаимного уважения", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook.

По его словам, звучащие в Баку заявления по итогам переговоров "выходят за рамки совместного заявления посредников Минской группы ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана".

"Думаю, что здесь мы имеем дело со старым и новым восприятием ситуации, когда стороны пытаются выступать с заявлениями и показать, что достигли какого-то успеха. Это старые тексты в новой ситуации. Но мы должны забыть старые тексты, которые показали свою неэффективность", - отметил Н.Пашинян.

"Мы не выдвигаем вопроса об изменении формата. Это вопрос об эффективности переговорного процесса. Конечно, стороны не пришли к согласию по этому вопросу, что означает, что обсуждения продолжатся. Участие Карабаха в переговорах не означает проигрыш Азербайджана", - сказал премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]