Пашинян: Мы не выдвигаем вопроса об изменении формата переговоров по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Баку не искать проигравших по итогам своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о путях карабахского урегулирования, которая прошла 29 марта в Вене.
"После встречи я сказал, что оцениваю ее положительно. Очень важно, чтобы по итогам встречи никто не искал выигравших и проигравших, поскольку логика переговоров должна быть именно такой, если мы хотим достичь урегулирования конфликта. Это новый подход, который мы привносим в переговорный процесс. Важно, чтобы этот разговор происходил в здоровой атмосфере, на основе взаимного уважения", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook.
По его словам, звучащие в Баку заявления по итогам переговоров "выходят за рамки совместного заявления посредников Минской группы ОБСЕ и глав МИД Армении и Азербайджана".
"Думаю, что здесь мы имеем дело со старым и новым восприятием ситуации, когда стороны пытаются выступать с заявлениями и показать, что достигли какого-то успеха. Это старые тексты в новой ситуации. Но мы должны забыть старые тексты, которые показали свою неэффективность", - отметил Н.Пашинян.
"Мы не выдвигаем вопроса об изменении формата. Это вопрос об эффективности переговорного процесса. Конечно, стороны не пришли к согласию по этому вопросу, что означает, что обсуждения продолжатся. Участие Карабаха в переговорах не означает проигрыш Азербайджана", - сказал премьер Армении.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»