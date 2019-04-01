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Финансы 01.04.2019 12:50

Акционеры CR Qala Heyat Sigorta в апреле обсудят итоги 2018г

Акционеры азербайджанской страховой компании «Qala Heyat Sigorta» 20 апреля проведут очередное общее собрание заседание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Очередное собрание акционеров созвано 20 апреля. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность СК за 2018 год ", - отметили в компании.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]