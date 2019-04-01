Акционеры CR Qala Heyat Sigorta в апреле обсудят итоги 2018г

Акционеры азербайджанской страховой компании «Qala Heyat Sigorta» 20 апреля проведут очередное общее собрание заседание, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Очередное собрание акционеров созвано 20 апреля. Акционерам предстоит утвердить финансовую отчетность СК за 2018 год ", - отметили в компании.

Qala Heyat Sigorta действует на страховом рынке с 2011 года и входит в десятку ведущих компаний по объему собираемых премий. Уставный капитал компании равен 12 млн 870 тыс. манатов.

А.Мамедов