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Дальнее зарубежье 01.04.2019 12:54

Эр-Рияд в 2019г будет занимать на 118 млрд SAR

Саудовская Аравия намерена воспользоваться в этом году долговыми инструментами на общую сумму 118 млрд риал (1 SAR/$0,27) для частичного покрытия бюджетного дефицита, сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на канцелярию по управлению долгом министерства финансов королевства.

Общий объем долговых обязательств саудовского правительства по данным на конец 2018 года составляет $150 млрд, 54% из которых накоплены в местной валюте, остальная часть - в долларах.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ДОЛГ, СОСТОЯНИЕ, ПОКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]