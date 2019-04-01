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ТЭК 01.04.2019 12:57

Мировые мощности по производству СПГ выросли до 406 млн т, регазификационных вдвое больше

Мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) в 2018 году выросли на 41 млн тонн, достигнув 406 млн тонн, сообщила ассоциация GIIGNL (Международная группа импортеров сжиженного природного газа).

Так, впервые Камерун стал экспортером СПГ (газ закупает Gazprom Marketing&Trading), запустив плавучее судно по производству СПГ из бывшего СПГ-танкера, увеличили мощности США, Австралия и Россия.

В течение прошлого года было принято три инвестрешения о строительстве СПГ-мощностей: в США - 3-я очередь Corpus Christi на 4,5 млн т /год, LNG Canada - на 14,5 млн т/г и 1-я очередь плавучего СПГ-завода на 2,5 млн т/г Greater Tortue Ahmeyim.

В конце года в процессе строительства находились мощности на 66 млн т/г, 53 млн т/г которых находятся в США.

Ожидается, что в 2019 году будут запущены мощности примерно на 25 млн т/г, из них 21 млн т - в США.

Ожидается, что в 2019 году будет принято инвестрешение по еще двум канадским СПГ-проектам: Goldboro LNG (10 млн т/г) и Woodfibre LNG. В Мексике ожидается решение по 1-й фазе Energia Costa Azul LNG (2,5 млн т/г), в Мозамбике - по проекту Mozambique LNG Bloc 1 (12,9 млн т/г), по "Арктик СПГ 2" - в России (19,8 млн т/г). В США в текущем году планируется принять инвестрешения по проекту Magnolia LNG (8,8 млн т/г).

Ассоциация подсчитала, что мощности регазификационных терминалов между тем выросли за прошлый год на 22,3 млн т - до 868 млн т. На конец прошлого года в мире строились терминалы на еще 95 млн т/г.

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Тэги: МИР, СПГ, ЗАВОДЫ, МОЩНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]