В Азербайджане в 2018 году число усыновленных детей сократилось на 14,4%

В Азербайджане в 2018 году, по данным Министерства юстиции, усыновлен 751 ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
«В 2018 году число усыновленных детей снизилось на 14,4% по сравнению с предыдущим (877 детей в 2017 г.). Из общего числа усыновленных 402 составили мальчики (снижение на 13,7%), 349 – девочки (снижение на 15,1%)", - отметили в Госкомстате.
По данным статистики, возраст 376 – до трех лет, 139 детей - 3-5 лет, 132 – 6-10 лет, 104 – от 11 до 17 лет.
В 2018 году иностранные граждане и лица без гражданства усыновили 14 детей, в том числе четырех девочек.
В то же время, в 2018 году судами в Азербайджане вынесено 67 решений по отмене усыновления, что на 15,5% меньше, чем годом раньше.
Как сообщалось ранее, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) готовит пакет изменений в Семейный кодекс, касающихся механизмов усыновления/удочерения. Основной целью изменений является облегчение и, одновременно, обеспечение прозрачности процедуры усыновления, а также стремление обеспечить наиболее комфортные условия жизни для детей.
В частности, из законодательства предполагается изъять ограничения, касающиеся запрета на усыновление детей гражданами, имеющими I и II группу инвалидности.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»