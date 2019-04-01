Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Социум 01.04.2019 13:05

В Азербайджане в 2018 году число усыновленных детей сократилось на 14,4%

В Азербайджане в 2018 году, по данным Министерства юстиции, усыновлен 751 ребенок, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В 2018 году число усыновленных детей снизилось на 14,4% по сравнению с предыдущим (877 детей в 2017 г.). Из общего числа усыновленных 402 составили мальчики (снижение на 13,7%), 349 – девочки (снижение на 15,1%)", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, возраст 376 – до трех лет, 139 детей - 3-5 лет, 132 – 6-10 лет, 104 – от 11 до 17 лет.

В 2018 году иностранные граждане и лица без гражданства усыновили 14 детей, в том числе четырех девочек.

В то же время, в 2018 году судами в Азербайджане вынесено 67 решений по отмене усыновления, что на 15,5% меньше, чем годом раньше.

Как сообщалось ранее, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) готовит пакет изменений в Семейный кодекс, касающихся механизмов усыновления/удочерения. Основной целью изменений является облегчение и, одновременно, обеспечение прозрачности процедуры усыновления, а также стремление обеспечить наиболее комфортные условия жизни для детей.

В частности, из законодательства предполагается изъять ограничения, касающиеся запрета на усыновление детей гражданами, имеющими I и II группу инвалидности.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДЕТИ, УСЫНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Иностранцы в 2017 году усыновили в Азербайджане 28 детей В Азербайджане должна быть отрегулирована система мониторинга после усыновления детей Дмитрий Медведев ввел ограничения на усыновления детей в страны с однополыми браками Патриарх Кирилл призывает россиян не бояться усыновлять сирот Путин: Россия должна сама заниматься усыновлением своих сирот За 20 лет американцы усыновили свыше 60 тысяч детей из России

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]