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Оборона 01.04.2019 13:22

ПВО Азербайджана выполнили задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения условного противника – Минобороны

Тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) проведены в Азербайджане в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, Минобороны отмечает, что ракетные подразделения также выполнили «задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника».

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПВО, ЗАНЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]