ПВО Азербайджана выполнили задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения условного противника – Минобороны

Тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) проведены в Азербайджане в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, Минобороны отмечает, что ракетные подразделения также выполнили «задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»