Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Украина и Грузия тесно сотрудничают с НАТО и в Вашингтоне надеются, что эти страны смогут стать членами Североатлантического альянса, заявила постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчинсон
"Я надеюсь, что однажды они смогут стать членами НАТО", - сказала К.Б.Хатчинсон на брифинге в понедельник.
"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - добавила она.
В НАТО неоднократно заявляли, что поддерживают Украину и Грузию в их стремлении присоединиться к альянсу. В частности, об этом неоднократно говорил генсек НАТО Йен Сталтенберг.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»