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Дальнее зарубежье 01.04.2019 15:04

Постпред США при НАТО рассчитывает на членство Украины и Грузии в альянсе

Украина и Грузия тесно сотрудничают с НАТО и в Вашингтоне надеются, что эти страны смогут стать членами Североатлантического альянса, заявила постпред США при организации Кэй Бэйли Хатчинсон

"Я надеюсь, что однажды они смогут стать членами НАТО", - сказала К.Б.Хатчинсон на брифинге в понедельник.

"У нас тесный союз с Украиной и Грузией. И мы продолжим и дальше развивать его", - добавила она.

В НАТО неоднократно заявляли, что поддерживают Украину и Грузию в их стремлении присоединиться к альянсу. В частности, об этом неоднократно говорил генсек НАТО Йен Сталтенберг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, США, УКРАИНА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]