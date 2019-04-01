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Дальнее зарубежье 01.04.2019 15:17

Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

Члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

"Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому - российская агрессия против Украины. Они (Россия - ИФ) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила К.Б.Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о мерах, которые главы МИД стран НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне позже на этой неделе.

"Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе", - отметила американский постпред.

Она вновь повторила призыв отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, назвав поведение России в данной ситуации неприемлемым.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]