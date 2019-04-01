Члены НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря - постпред США

Члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.
"Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому - российская агрессия против Украины. Они (Россия - ИФ) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила К.Б.Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос "Интерфакса" о мерах, которые главы МИД стран НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне позже на этой неделе.
"Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе", - отметила американский постпред.
Она вновь повторила призыв отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, назвав поведение России в данной ситуации неприемлемым.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»