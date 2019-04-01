Китай пытается создать благожелательную атмосферу в ходе очередного раунда переговоров с США

Правительство Китая продлило приостановку действия ответных пошлин на американские товары и пообещало включить опиодный анальгетик фентанил в список веществ строгого учета в преддверии очередного раунда торговых переговоров с США, которые на этот раз пройдут в Вашингтоне.
Как говорится в сообщении министерства финансов КНР, временно приостановлены пошлины на американские автомобили и автокомпоненты по ставке 25%. Сроки и другие подробности не уточняются. Эти пошлины формально вступили в силу с 1 января, но де-факто откладывались на фоне переговоров с США.
Ожидается, что эти шаги Пекина создадут благожелательную атмосферу для дальнейшего обсуждения торгового соглашения, пишет агентство Bloomberg.
"Тут важны не столько масштабы уступок, сколько тот факт, что Китай быстро реагирует на высказанную США озабоченность. В прошлом дела шли по-другому: вопросы, поднятые в рамках двухстороннего диалога, затягивались без решения", - говорит старший аналитик Sino Ocean Capital Гай Синьчже.
В связи с эпидемией злоупотребления опиоидами и опиатами в США президент страны Дональд Трамп еще в начале декабря прошлого года в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность тем, что в Китае фентанил не подлежит жесткому контролю. Пекин еще тогда обещал пересмотреть правила обращения этого вещества. Изменения вступят в силу с 1 мая.
В понедельник вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на переговорах с США, вылетел в Вашингтон, сообщило министерство иностранных дел Китая.
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