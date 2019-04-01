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Дальнее зарубежье 01.04.2019 19:04

Сеул может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН-Южная Корея

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин рассматривает возможность пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на ноябрьский саммит АСЕАН-Южная Корея, сообщил представитель администрации главы южнокорейского государства.

"Республика Корея начнет консультации со странами АСЕАН по этому вопросу, и в зависимости от исхода переговоров мы можем пригласить Ким Чен Ына", - приводит в понедельник информационное агентство "Ренхап" слова представителя администрации.

Он отметил, что ряд государств АСЕАН уже предложили пригласить на встречу в верхах северокорейского лидера.

Саммит АСЕАН, объединяющей 10 стран региона Юго-Восточной Азии, и Республики Корея пройдет 25-26 ноября в южнокорейском городе Пусане. Саммит будет приурочена к 30-й годовщине установления диалога между АСЕАН и Южной Кореей.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АСЕАН, САММИТ, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]