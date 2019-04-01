Азербайджан впервые примет участие на выставке TransRussia 2019 в Москве

Азербайджан представит свой павильон на 24-ой международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia 2019», сообщают российские СМИ.
«Выставка пройдет 15-17 апреля в Москве. В этом году в мероприятии примут участие более 400 российских и иностранных компаний. Азербайджан представит свой павильон впервые», - отмечают СМИ.
Выставка TransRussia считается одной из крупнейших отраслевых площадок для представителей транспортно-логистического рынка и инструментом поиска бизнес-партнеров и поставщиков услуг.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»