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Транспорт и связь 01.04.2019 14:01

Азербайджан впервые примет участие на выставке TransRussia 2019 в Москве

Азербайджан представит свой павильон на 24-ой международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia 2019», сообщают российские СМИ.

«Выставка пройдет 15-17 апреля в Москве. В этом году в мероприятии примут участие более 400 российских и иностранных компаний. Азербайджан представит свой павильон впервые», - отмечают СМИ.

Выставка TransRussia считается одной из крупнейших отраслевых площадок для представителей транспортно-логистического рынка и инструментом поиска бизнес-партнеров и поставщиков услуг.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЫСТАВКА, TRANSRUSSIA, УЧАСТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]