Азербайджан впервые примет участие на выставке TransRussia 2019 в Москве

Азербайджан представит свой павильон на 24-ой международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий «TransRussia 2019», сообщают российские СМИ.

«Выставка пройдет 15-17 апреля в Москве. В этом году в мероприятии примут участие более 400 российских и иностранных компаний. Азербайджан представит свой павильон впервые», - отмечают СМИ.

Выставка TransRussia считается одной из крупнейших отраслевых площадок для представителей транспортно-логистического рынка и инструментом поиска бизнес-партнеров и поставщиков услуг.

Б.Рустамбеков