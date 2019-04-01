Почти 30 человек погибли в результате лесных пожаров на юго-западе Китая

Природные пожары в провинции Сычуань на юго-западе Китая унесли жизни не менее 26 человек, сообщают в понедельник местные власти.
Все погибшие - пожарные, которые были задействованы в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в горной местности в этой провинции.
В общей сложности из-за пожаров местные власти провели эвакуацию более 9 тыс. человек.
Несколько сотен пожарных были отправлены в Сычуань в субботу. В воскресенье связь с группой из 30 борцов с огнем была потеряна. В понедельник спасатели обнаружили тела 26 из них, поиски остальных продолжаются. Задействованы вертолеты.
Китайские СМИ отмечают, что вероятной причиной гибели почти целой группы пожарных стало резкое изменение направления ветра в охваченном огнем районе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»