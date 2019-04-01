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Дальнее зарубежье 01.04.2019 14:05

Почти 30 человек погибли в результате лесных пожаров на юго-западе Китая

Природные пожары в провинции Сычуань на юго-западе Китая унесли жизни не менее 26 человек, сообщают в понедельник местные власти.

Все погибшие - пожарные, которые были задействованы в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в горной местности в этой провинции.

В общей сложности из-за пожаров местные власти провели эвакуацию более 9 тыс. человек.

Несколько сотен пожарных были отправлены в Сычуань в субботу. В воскресенье связь с группой из 30 борцов с огнем была потеряна. В понедельник спасатели обнаружили тела 26 из них, поиски остальных продолжаются. Задействованы вертолеты.

Китайские СМИ отмечают, что вероятной причиной гибели почти целой группы пожарных стало резкое изменение направления ветра в охваченном огнем районе.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЛЕС, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]