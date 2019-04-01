Глава МИД Турции встретится в США с Помпео и Болтоном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает агентство "Анадолу".

Встречи, по данным агентства, пройдут 4 апреля.

В понедельник министр иностранных дел Турции проводит в Анкаре встречу с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. На совместной пресс-конференции М.Чавушоглу обещал, что Турция продолжит оказывать поддержку Венесуэле.

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет встреча глав МИД стран НАТО.