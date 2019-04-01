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Регион 01.04.2019 16:15

Глава МИД Турции встретится в США с Помпео и Болтоном

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает агентство "Анадолу".

Встречи, по данным агентства, пройдут 4 апреля.

В понедельник министр иностранных дел Турции проводит в Анкаре встречу с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой. На совместной пресс-конференции М.Чавушоглу обещал, что Турция продолжит оказывать поддержку Венесуэле.

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет встреча глав МИД стран НАТО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНИСТР, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]