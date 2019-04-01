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Дальнее зарубежье 01.04.2019 16:31

Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - глава МИД ФРГ

Правительство ФРГ не комментирует итоги первого тура выборов на Украине, по словам представителя кабмина Мартины Фиц, необходимо дождаться окончательных результатов.

"Я не могу комментировать результаты первого тура... Пока не будет официального результата, мы не хотим участвовать в спекуляциях", - сказала М.Фиц.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что позиция министерства по Украине не изменилась. По ее словам, Берлин будет "сотрудничать с любым избранным во втором туре" кандидатом.

Она подчеркнула важность украинских реформ и намерение дальше работать над урегулированием конфликта в "нормандском формате" и реализацией минских соглашений.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]