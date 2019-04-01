Азербайджан увеличил в январе экспорт газа в Турцию на 36%

Азербайджан в январе 2019 года экспортировал в Турцию 808,36 млн кубометров газа, добытого с месторождения Шах-Дениз, что на 36,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в январе 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 13,91%.
В целом, в январе экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 810,25 млн кубометров (спад на 6,54% сравнению с январем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 469,72 млн кубометров, LNG – 2 млрд 340,53 млн кубометров.
Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.
В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»