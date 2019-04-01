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ТЭК 01.04.2019 14:24

Азербайджан увеличил в январе экспорт газа в Турцию на 36%

Азербайджан в январе 2019 года экспортировал в Турцию 808,36 млн кубометров газа, добытого с месторождения Шах-Дениз, что на 36,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в январе 2019 года в общем объеме поставок газа в Турцию на долю Азербайджана пришлось 13,91%.

В целом, в январе экспорт газа в Турцию составил 5 млрд 810,25 млн кубометров (спад на 6,54% сравнению с январем 2018г). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 469,72 млн кубометров, LNG – 2 млрд 340,53 млн кубометров.

Помимо Азербайджана, поставки газа трубопроводом в отчетный период были осуществлены из Ирана и России.

В 2018 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 7 млрд 521,15 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]