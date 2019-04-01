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Карабахский конфликт 01.04.2019 14:37

Пашинян рассказал Путину о переговорах с президентом Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре президента России о состоявшейся на прошлой неделе его встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Встреча Н.Пашиняна и И.Алиева по вопросу карабахского урегулирования прошла 29 марта в Вене.

Н.Пашинян и В.Путин также обсудили различные вопросы армяно-российской повестки сотрудничества.

"Стороны указали на важность планируемого 4 апреля в Москве заседания армяно-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и вопросов, которые будут обсуждены. Было отмечено, что существуют предпосылки для увеличения объемов двусторонней торговли. Собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества в рамках ЕАЭС и интеграционных процессов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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Тэги: ПАШИНЯН, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]