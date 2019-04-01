Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9098 RUR   0.026 GBR   2.2174 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.14 0.84 Brent 68.39 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.04.2019 16:45

Спецпредставитель США обсудил в Кабуле необходимость прогресса в межафганских переговорах

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что встретился в понедельник с представителями афганского руководства в Кабуле и обсудил необходимость движения вперед в межафганском диалоге.

"Рад снова быть в Кабуле. Я начал день со встречи с представителями афганского правительства, ответственных за мирный процесс в Афганистане", - написал З.Халилзад в Twitter.

Спецпредставитель США, в частности, встретился с главой аппарата президента Афганистана Абдулом Саламом Рахими и главой секретариата Высшего совета мира Афганистана Омаром Даудзаем.

"Мы обсудили крайнюю необходимость прогресса по межафганским переговорам", - отметил спецпредставитель США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан США сократят присутствие в Афганистане в случае успеха переговоров с талибами - Трамп Помпео заявил президенту Афганистана о важности внутриафганского диалога Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане - газета Трамп не исключил возможности посещения Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]