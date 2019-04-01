Спецпредставитель США обсудил в Кабуле необходимость прогресса в межафганских переговорах

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что встретился в понедельник с представителями афганского руководства в Кабуле и обсудил необходимость движения вперед в межафганском диалоге.
"Рад снова быть в Кабуле. Я начал день со встречи с представителями афганского правительства, ответственных за мирный процесс в Афганистане", - написал З.Халилзад в Twitter.
Спецпредставитель США, в частности, встретился с главой аппарата президента Афганистана Абдулом Саламом Рахими и главой секретариата Высшего совета мира Афганистана Омаром Даудзаем.
"Мы обсудили крайнюю необходимость прогресса по межафганским переговорам", - отметил спецпредставитель США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»