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ТЭК 01.04.2019 14:49

Трехсторонние переговоры по газу ожидаются в мае, но дата не назначалась - представитель ЕК

В мае действительно ожидаются трехсторонние переговоры ЕС-РФ-Украина по газу, но эта информация требует уточнения, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

"Заместитель председателя (Еврокомиссии Марош Шефчович - ИФ), говорил, что, несомненно, состоятся дискуссии в мае, но никакая дата не была подтверждена", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она предложила дождаться, когда М.Шефчович "официально вернется в комиссию".

А.Падурару отвечала на вопрос, остается ли в планах на май такая трехсторонняя встреча и будет ли на ней председательствовать М.Шефчович, который уходил в отпуск в связи с участием в президентских выборах в Словакии, которые он проиграл.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]