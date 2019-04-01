Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму более $1,1 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-феврале 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $145,6 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 марта 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 134,7 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии
Алиев и Кадыров уверены в непоколебимости братства между азербайджанским и чеченским народами
Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-феврале 2019г совершили операций посредством банковских карт на 174 млн манатов
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Гарадагском районе - Минздрав
В Азербайджане в 2018 году число усыновленных детей сократилось на 14,4%
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Сеул может пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН-Южная Корея
Главы МИД стран НАТО обсудят дальнейшие шаги по вопросу ДРСМД - Столтенберг
В госдепе надеются на проведение нового саммита США-КНДР в ближайшие месяцы
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Объем безналичных платежей клиентов ВТБ (Азербайджан) вырос на 85%
Региональный тур Олимпиады по русскому языку прошёл в городе Хачмазе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»