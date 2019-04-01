УМЭО SOCAR сохранило в январе-феврале лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-феврале 2019 года составил $167,484 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
"По итогам января-февраля 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $31,1 млн, среди частных – ООО "MTK Istehsalat Kommersiya" - $19,5 млн ", - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($30,5 млн), ООО "Azeraluminum" ($11,7 млн), ЗАО "AzerGold" ($9,2 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($3,9 млн), ООО CTS-Agro ($2,4 млн), ОАО «Бакинский машиностроительный завод» ($310 тыс.), "Azeripek" ($135 тыс.), ОАО "Suraxani Mashinqayirma zavodu toreme" ($76 тыс.), ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ($63 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer ($13,4 млн), Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $11,7 млн, ООО «TST Export» ($7 млн), P-Aqro ($5,9 млн), World Trade ($4,5 млн), ООО «Sun Food» ($4,2 млн), ООО «Azhazelnut» ($4,1 млн), ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret” ($3,9 млн), ООО "Garden Store" ($3,9 млн).
Азербайджан в январе-феврале 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $282 млн.
Н.Аббасова
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