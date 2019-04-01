Главы МИД стран СНГ примут на заседании в Москве программу действий по активизации партнерства

По итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ будет подписана программа действий по активизации межведомственного партнерства, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Ожидается, что по итогам заседания будет принята программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ, и план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2019 год", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник.

Заседание СМИД стран-членов СНГ состоится 5 апреля в Москве.