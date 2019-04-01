Председателя ОБСЕ Лайчака 7-8 апреля ждут с визитом в Казахстане

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак 7-8 апреля посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"В рамках визита планируется встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с председателем сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой и министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым", - сказал А.Смадияров на брифинге в казахстанской столице в понедельник.

Стороны обсудят вопросы состояние и перспективы казахстанско-словацких отношений и взаимодействие по линии Казахстан - ОБСЕ, а также международные инициативы Казахстана по обеспечению глобальной безопасности, сообщил казахстанский дипломат.