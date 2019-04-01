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СНГ 01.04.2019 17:47

Председателя ОБСЕ Лайчака 7-8 апреля ждут с визитом в Казахстане

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак 7-8 апреля посетит с рабочим визитом Казахстан, сообщил официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров.

"В рамках визита планируется встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также с председателем сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой и министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым", - сказал А.Смадияров на брифинге в казахстанской столице в понедельник.

Стороны обсудят вопросы состояние и перспективы казахстанско-словацких отношений и взаимодействие по линии Казахстан - ОБСЕ, а также международные инициативы Казахстана по обеспечению глобальной безопасности, сообщил казахстанский дипломат.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СЛОВАКИЯ, МИД, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]