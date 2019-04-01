Казахстанские наблюдатели отмечают высокий уровень организации выборов президента Украины

Казахстанская делегация наблюдателей за ходом президентских выборов на Украине отмечает высокий уровень организации выборов и слаженную работу избирательных комиссий, сообщила пресс-служба Центризбиркома Казахстана в понедельник.

"В наблюдении за вышеуказанными выборами (президента Украины - ИФ-К) приняли участие 11 представителей Республики Казахстан, из них двое по приглашению Центризбиркома Украины, шестеро человек в составе Миссии наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ и трое в составе делегации от ПА ОБСЕ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте казахстанского Центризбиркома.

"В целом, представители казахстанской делегации отметили высокий уровень организации выборов, а также слаженную работу избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

В числе делегации из Казахстана также председатель Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев, добавили в ведомстве.

В минувшую субботу Б.Имашев встретился с председателем ЦИК Украины Татьяной Слипачук, которая проинформировала об основных этапах избирательной кампании, ходе подготовки и проведения голосования, особенностях данных выборов.

В день выборов, 31 марта, представители ЦИК Казахстана посетили ряд избирательных участков Киева, проследили за открытием избирательного участка, ходом голосования, подсчетом голосов и подведением результатов выборов, отмечается в сообщении.

По итогам обработки 75,13% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что кандидат в президенты страны Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,12% голосов избирателей соответственно.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,20% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,06%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,23%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.