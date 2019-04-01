В Грузии готовы приветствовать победу любого кандидата на выборах президента Украины, заявляют в Тбилиси

Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявляет, что в Грузии будут приветствовать любого избранного президента Украины.

"Мы болеем за Украину, ее демократию. Мы уверены, что украинский народ сделает правильный выбор. Грузия будет приветствовать того кандидата в президенты, которого выберет украинский народ и, конечно же, продолжит тесное сотрудничество с Украиной", - заявил в понедельник журналистам А.Талаквадзе.

Представители грузинской оппозиции в свою очередь заявили о симпатиях в отношении кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

"Как видно, на Украине, где на выборах побеждает Владимир Зеленский, настало время перемен и это важное послание для Грузии, так как для обеих стран вызовом остается олигархическое правление", - сказала журналистам одна из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение", депутат парламента Саломе Самадашвили.

По ее словам, "перемен на Украине ждут и в Евросоюзе, где разочарованы ходом реформ в этой стране".

По итогам обработки 75,13% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что кандидат в президенты страны Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,12% голосов избирателей соответственно.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,20% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7,06%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 5,95%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,23%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,3%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,65%.

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.