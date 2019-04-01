Основная выручка Азербайджана в январе-феврале 2019г от ненефтяного экспорта пришлась на электроэнергию, хлопок и орехи

Азербайджан в январе-феврале 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $282 млн, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию – $30,5 млн (рост в 1,5 раза), хлопок сырец – $25,9 млн (в 2,6 раза), очищенные орехи - $24,7 млн (рост в 1,6 раза), золото - $20,2 млн (спад на 17,2%), томаты – $17,8 млн (рост 21% ), хурму - $17,5 млн (спад на 7,9%) , полиэтилен - $15 млн (спад на 18,9%), полипропилен – $13,6 млн (рост в 68 раз), метанол - $10,3 млн (в январе-феврале 2018 года не экспортировался).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Турция – $38,8 млн (спад на 8,3% ), Россия - $35,7 млн (рост на 15,1%), Грузия - $23,4 млн (рост в 3,8 раза), Швейцария - $10,8 млн (рост на 38,4%) и Италия - $4,6 млн (рост в 2.9 раза).

Таким образом, 12,7% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

Б.Рустамбеков