Туркменистан определил даты заседаний Совета глав правительств и глав государств СНГ в Ашхабаде

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая, проведение заседания Совета глав государств Содружества намечено в туркменской столице на 11 октября, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Эти даты указаны в подписанных в понедельник постановлениях президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, отмечается в сообщении.

Постановлениями предписывается управлению делами аппарата президента Туркменистана и туркменскому МИД "на высоком организационном уровне провести заседание" Совета глав государств СНГ, а совместно с Исполнительным комитетом СНГ - заседание Совета глав правительств Содружества.

Заседания будут проведены в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году, отмечается в сообщении.