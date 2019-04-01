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СНГ 01.04.2019 15:32

Туркменистан определил даты заседаний Совета глав правительств и глав государств СНГ в Ашхабаде

Заседание Совета глав правительств стран СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая, проведение заседания Совета глав государств Содружества намечено в туркменской столице на 11 октября, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Эти даты указаны в подписанных в понедельник постановлениях президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, отмечается в сообщении.

Постановлениями предписывается управлению делами аппарата президента Туркменистана и туркменскому МИД "на высоком организационном уровне провести заседание" Совета глав государств СНГ, а совместно с Исполнительным комитетом СНГ - заседание Совета глав правительств Содружества.

Заседания будут проведены в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году, отмечается в сообщении.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, СНГ, САММИТЫ, ДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]